Підозрювані затримані.

В Одесі затримано трьох підозрюваних у викраденні та пограбуванні 22-річного хлопця.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, цього тижня затримано зловмисників, які в Київському районі міста викрали молодого чоловіка, якого раніше не знали.

Зокрема, на зупинці громадського транспорту на вулиці Варненській зловмисники зав'язали з ним розмову, а відтак заштовхали його в автомобіль Mercedes та повезли на околицю міста.

«Дорогою, погрожуючи ножем, вони відібрали у постраждалого гроші, банківську карту і смартфон, і, щоб дізнатися до них паролі, жорстоко побили. Постраждалого, який був без свідомості, залишили в передмісті», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа Одещині чоловік побив вагітну дружину, у якої через це стався викиденьОпритомнівши біля водойми, поблизу Об'їзної дороги, постраждалий вийшов на трасу і покликав на допомогу правоохоронців, які в цей час проїжджали повз.

Як зазначається, Mercedes, на якому пересувалися підозрювані, поліцейські оперативно наздогнали. В автомобілі виявили всі речові докази.

Деталі розслідування

Фігурантів – двох одеситів віком 27 і 28 років і 31-річного громадянина сусідньої держави – затримали в процесуальному порядку.

Всім трьом оголосили підозри за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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Автор: Лариса Козова