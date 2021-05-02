Священик заявив, що "поспішав і все забув": навіть хрест і свічки.

У Харківській області священик "освятив" вірян прямо з відра.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Труха".

Читайте також"Без обіймів і поцілунків": Степанов закликав українців святкувати Великдень стримано"

За даними каналу, священика очікували біля 6 години ранку, проте він затримався.

"Йому дзвонили, не брав трубку, о пів на восьму приїхав сам. І дві співочі, вони попереду зі скринею для пожертвувань бігали, а той ні свічок, ні хреста, нічого не привіз. Каже "я поспішав і все забув"", - йдеться у повідомленні.

Як видно на відео, священик просто облив парафіян з відра.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська