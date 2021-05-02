У Харківській області священик "освятив" вірян прямо з відра.
Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Труха".
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За даними каналу, священика очікували біля 6 години ранку, проте він затримався.
"Йому дзвонили, не брав трубку, о пів на восьму приїхав сам. І дві співочі, вони попереду зі скринею для пожертвувань бігали, а той ні свічок, ні хреста, нічого не привіз. Каже "я поспішав і все забув"", - йдеться у повідомленні.
Як видно на відео, священик просто облив парафіян з відра.
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