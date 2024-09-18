Рівень народжуваності в Південній Кореї впав до історичного мінімуму.

Продажі колясок для домашніх тварин у Південній Кореї вперше перевищили продажі дитячих колясок, що підкреслює тривожно низький рівень народжуваності в країні. Про це повідомляє Independent.

Так, рівень народжуваності в східноазіатській країні впав до історичного мінімуму в 78 народжень на 1000 людей у 2022 році, що є найнижчим показником у світі та значно нижчим за коефіцієнт заміщення.

"Тенденція відбивається на продажах колясок. За даними Gmarket, оператора платформи електронної комерції, 57 відсотків колясок, проданих у 2023 році, були для домашніх тварин у порівнянні з 43 відсотками для немовлят", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що оскільки в країні народжується менше дітей, все більше людей вирішують заводити домашніх тварин. Більше шести мільйонів домогосподарств у Південній Кореї мали домашніх тварин у 2022 році, порівняно з 3,6 мільйонами у 2012 році.

Президент країни Юн Сук Йоль назвав різке падіння народжуваності "надзвичайною ситуацією в країні" та оголосив про створення Міністерства протидії низькому рівню народжуваності.

"Ми мобілізуємо всі можливості нації, щоб подолати низьку народжуваність, яку можна вважати національною надзвичайною ситуацією", — сказав він.

У демографічній кризі Південної Кореї звинувачують низку факторів, але головною причиною вважається розчарування зростанням вартості життя та погіршенням його якості.

"Федеральний уряд пропонує фінансові стимули для заохочення пар до народження дітей, виплачуючи від 35 до 50 мільйонів вон (приблизно від 26 до 37 тисяч доларів - УНІАН) від народження дитини до досягнення нею семи років. У березні повідомлялося, що за останнє десятиліття кількість шлюбів скоротилася на 40 відсотків", - резюмує видання.

Демографічні проблеми - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія летить у прірву демографічної катастрофи. Зниження народжуваності та зростання смертності призвели до стрімкого скорочення населення країни-агресорки.

Так, у першому півріччі 2024 року в Росії народилося 599,6 тисячі дітей, що на 16 тисяч менше, ніж за аналогічний період минулого року. У червні народжуваність в РФ обвалилася до 98,6 тисячі, що стало рекордно низьким показником.

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