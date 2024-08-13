Бігль Сeко здатний "обробити" стандартний готельний номер менш ніж за дві хвилини.

Південна Корея використовує спеціально навченого службового собаку для виявлення клопів в учасників Олімпіади-2024, які з Франції повертаються додому.

Як повідомляє The Independent, собаку використовують для виявлення клопів у своєму головному міжнародному аеропорту Інчхон. Це робиться для того, щоб знизити ризик проникнення в країну дрібних комах, коли спортсмени, офіційні особи та вболівальники повертаються з Олімпіади, що пройшла у Парижі.

Очолює кампанію "з лову клопів" дворічний бігль на прізвисько Секо. Як стверджують у компанії по боротьбі зі шкідниками Cesco, ця тварина є першим і поки що єдиним собакою в країні, навченим виявляти запах феромонів - хімічних речовин, що виділяються клопами.

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Представник компанії Кім Мін Су повідомив, що Сeкo здатний "обробити" стандартний готельний номер менш ніж за дві хвилини.

"Компанія боротьби зі шкідниками об'єдналася з міністерствами безпеки й транспорту Південної Кореї, а також з Агентством з контролю та профілактики захворювань і співпрацює з авіакомпаніями та аеропортом Інчхон для перевірки пасажирів, що прибувають", - сказано в публікації.

Зазначається, що минулого року влада Парижа поспішала стримати загальнонаціональну паніку через клопів, оскільки місто готувалося до Олімпіади. У французькій столиці провели цілу кампанію зі знезараження, бо побоювалися, що крихітні безкрилі можуть зіпсувати масштабний захід.

"Є ймовірність, що клопи проникнуть до країни після заходу (Олімпіади - УНІАН). Тому ми вживаємо запобіжних заходів, щоб перекрити їхнє проникнення через міжнародний аеропорт Інчхон, який є головними воротами в країну", - підкреслили в уряді Південної Кореї.

У публікації йдеться про те, що Секо та "його команду" залучили ще в п'ятницю, коли з Парижа почали прибувати все більше спортсменів та офіційних осіб. Відповідна робота триватиме до 8 вересня.

Нагадується, що Південна Корея відправила 144 спортсмени на змагання у Парижі 2024 року, які завершились у неділю.

Рейси, що прибувають безпосередньо з Парижа, дезінфікуються раз на тиждень, на відміну від звичайного разу на місяць, а карантинна служба аеропорту готова вжити необхідних заходів у разі виявлення спалаху в літаку чи аеропорту.

У Південній Кореї у 2023 році вже проводилася масштабна кампанія з дезінфекції. Це сталося в період "національної паніки", яка почалася через повідомлення про потенційні зараження у мікроквартирах, номерах мотелів та спа.

Клопи у Європі - що відомо

Нагадаємо, торік нашестя клопів стало справжньою катастрофою не тільки для готелів та будинків Парижу, але й перейшло на рівень глобальної держпроблеми, яка зачепила сусідні із Францією держави - стурбованість щодо цього висловлювали у Бельгії, Лондоні тощо.

Як вчасно захиститися від паразитів та не зіпсувати спогади про мандрівку Європою небажаними "гостями", навіть розповіла експерт з подорожей Сьюзан Рігетті у своїй колонці для Slate.

За її словами, клопи можуть застрибнути до валізи, сумки або ж сховатися серед одягу, й емігрувати до вас додому. Сьюзан радить під час перебування в готелі тримати свою валізу у ванній кімнаті - це найефективніший метод протидії клопам. Оскільки клопи не можуть лазити по гладких поверхнях, вони не зможуть залізти у ванну.

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