Зниження народжуваності та зростання смертності призвели до стрімкого скорочення населення РФ.

В Росії зафіксовали найнижчий рівень народжуваності з 1999 року, коли країна стикнулась із наслідками важкої економічної кризи, відомої як дефолт 98-го. Про це з посиланням на дані Федеральної служби державної статистики (Росстат) повідомляє Reuters.

В першому півріччі 2024 року в Росії народилося 599,6 тисячі дітей, що на 16 тисяч менше, ніж за аналогічний період минулого року. У червні народжуваність в РФ рухнула до 98,6 тисячі, що стало рекордно низьким показником.

Зниження чисельності населення було певною мірою компенсовано зростанням кількості мігрантів у січні-червні на 20,1%.

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На думку експертів, зменшення народжуваності та зростання смертності створює проблему для Кремля, який веде кровопролитну війну в Україні. Труднощі визнає і російська влада.

"Це катастрофа для майбутнього нації", – заявив у липні речник Кремля Дмитро Пєсков.

А на думку голови комітету Держдуми із захисту сім'ї Ніни Останіної, для підвищення народжуваності потрібна "спеціальна демографічна операція".

Російська демографія – що відомо

Нагадаємо, нещодавно в Держдумі закликали російських жінок народжувати відразу після школи і створювати "студентські" сім'ї.

А у минулому році Володимир Путін заявив про те, що РФ опинилась перед "надскладними демографічними викликами" і закликав громадян своєї країни відроджувати традиції багатодітності.

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