В Індії стався той самий випадок, про який хоч раз, але точно думала кожна жінка після візиту в перукарню.

Індійський суд зобов'язав місцевий салон краси заплатити моделі колосальну компенсацію за погану стрижку.

Про це повідомляє BBC.

Як йдеться в позові, жінка, яка володіла довгим волоссям, звернулася до однієї з перукарень Делі ще у 2018 році.

Клієнтка дала конкретні інструкції про те, який образ їй потрібен, але перукар обрізав більшу частину її волосся, "залишивши тільки 4 дюйми (трохи більше за 10 см - УНІАН) від маківки до плечей".

Читайте такожМісячний календар стрижок на жовтень: коли можна стригти і фарбувати волоссяЦе призвело до того, що у позивачки, працівниці фірми з виробництва товарів для волосся, стався нервовий зрив і розвинулася психічна травма - вона не могла зосередитися на своїй роботі і була змушена звільнитися.

Крім того, вона була змушена два роки переживати емоційні страждання.

У Національній комісії з вирішення споживчих суперечок Індії дійшли висновку, що це "повністю змінило її спосіб життя і зруйнувало її мрію стати топ-моделлю".

На цьому тлі Суд у справах споживачів Індії зобов'язав салон виплатити своїй клієнтці 20 мільйонів рупій (271 тисячу доларів США).

"Вона перестала бачити себе в дзеркалі. Вона професіонал в області комунікацій, і мала брати участь у зустрічах та інтерактивних сесіях. Але вона втратила впевненість у собі через коротку стрижку", - постановив суддя.

У адміністрації салону краси є можливість оскаржити вирок.

Нагадаємо, минулого року в Росії виявили перукаря, який заразив коронавірусною інфекцією понад 20 осіб.

Автор: Станіслав Кожемякін