Пара скаржилася, що воно завдає проблем їхній дитині.

Суд відхилив прохання подружжя, яке народилося в Німеччині, щодо зміни їхнього російськомовного прізвища.

Як повідомляє Associated Press, чоловік та жінка стверджували, що з початком повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, прізвище почало завдавати проблем. Зокрема, через нього у повсякденному житті страждає їхня дочка.

Однак регіональний адміністративний суд не вважає, що це є достатньою підставою. Мовляв, негативне ставлення, із яким стикається пара після початку російського вторгнення в Україну, не було настільки серйозним і не вплинуло на економічне становище сім’ї.

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"Той факт, що прізвище має іноземне походження або не звучить як німецьке, саме по собі, як правило, не є важливою причиною для зміни імені", – йдеться в заяві суду.

Саме прізвище в суді не розкрили, обгрунтувавши рішення міркуваннями безпеки.

Ставлення до Росії та росіян в Німеччині

Як показали цьогорічні опитування, німці переглянули ставлення до РФ на тлі повномасштабної війни. Зокрема, на запитання про те, яка країна становитиме найбільшу загрозу в найближчими роками, 82% опитаних назвали Росію. У 2021 році так відповідали лише 32% німців.

Водночас, на думку колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника, німці навряд фундаментально змінять свою думку і перестануть рахуватися російською "величчю".

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