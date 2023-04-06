До початку повномасштабного вторгнення РФ "українців" у німецьких колах навіть не вважали за окрему культурну націю.

Заступник глави МЗС України Андрій Мельник, який раніше був на посаді офіційного представника України у ФРН, скептично поставився до ймовірності, що німці у майбутньому зможуть фундаментально змінити свою думку про Росію й перестануть рахуватися з її "величчю" на геополітичному рівні.

Свою позицію з цього приводу чиновник розповів в інтерв'ю РБК-Україна, зазначивши, що в німецькому суспільстві все ще надто сильні забобони з приводу того, що росіяни - "велика нація".

Ця одна з причин, чому уряд ФРН так довго вагався у питанні передачі наступальної зброї Україні, адже до початку повномасштабного вторгнення РФ українців не вважали окремою культурною нацією, але до росіян - було зовсім інше ставлення, вказує Мельник.

Відео дня

"Росія ж для Німеччини була, є і буде залишатися великою державою, ключовим геополітичним гравцем на континенті, що б там не говорили у Берліні зараз про Путіна", - пояснив він.

За словами чиновника, Україна до початку війни швидше була випробувальним майданчиком - місцем, де ФРН могла самостверджуватися шляхом своєї ролі посередника в Нормандських переговорах.

Мельник вважає, що не варто сподіватися на різку зміну поглядів німців. Найімовірніше, для Берліна в майбутньому РФ все ще буде грати "визначальну роль" у світовому порядку. Цього німецька еліта в принципі навіть зараз не приховує, каже посол.

Мельник розповів про ставлення німців до допомоги Україні

Раніше заступник Міністра закордонних справ Андрій Мельник розповів про щодо німецького суспільства та уряду до теми "військової допомоги" Україні.

За його словами, там існує думка, що ФРН зробила вже більш ніж достатньо для Києва. Якщо раніше заклики й теми з приводу допомоги Україні циркулювали в суспільстві чи не щодня, то тепер провідні таблоїди Німеччини не так часто дають таку повістку.

Він заявив, що в цьому є певна вигода для німецького уряду, адже раніше він зіткнувся з сильним тиском суспільства через затримку допомоги Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: