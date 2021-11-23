Шлюб бразилійки з самою собою протримався трохи більш як два місяці.

Бразильська модель нижньої білизни Кріс Галера, яка раніше оголосила, що одружилася сама з собою, розлучилася.

33-річна жінка пробула з собою у шлюбі лише 90 днів, пише Daily Star.

Галера розповіла, що зустріла іншого, "когось особливого" - і закохалася.

"Я була щаслива в цьому шлюбі ... і почала вірити в любов у той момент, коли зустріла одну особливу людину", - поділилася модель.

Модель спідньої білизни одружилася сама з собою

Раніше УНІАН писав про те, як Кріс Галера одружилася сама з собою. Жінка говорила, що зробила це в ім'я "любові до себе".

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Тоді модель також зізналася, що до такого незвичайного одруження її підштовхнули проблеми в попередніх стосунках.

"Чоловікам важко зберігати вірність або залишатися з однією жінкою. Їм потрібно кілька одночасно. Мені подобається бути пріоритетом, і я - мій пріоритет", - говорила жінка.

Водночас вона обіцяла ніколи не розлучатися з собою, але не заперечувала, що може завести нові відносини з ким-небудь ще.

"Я ніколи не розлучуся сама з собою, але також, якщо з'явиться нова любов, я хочу пережити цей досвід. Однак я поставлю цю людину на друге місце, першою завжди буду я", - заявляла модель.

У листопаді жінка збиралася провести медовий місяць у Парижі та Лондоні.

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Автор: Катерина Комолова