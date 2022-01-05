Покупниця магазину настільки хотіла морозива, що постала перед продавцем у спідній білизні.

В Аргентині жінка зробила спробу обхитрити карантинні обмеження в магазинах. Вона роздяглася до білизни й зайшла в магазин чи не голою, бо зняла з себе сукню і використовувала її замість маски.

Про це повідомляє DailyMail.

Так, мешканка Аргентини сильно хотіла купити морозиво, але не врахувала, що вона не зможе отримати бажане без дотримання карантинних норм. Оскільки маски при ній не було, вона вирішила піти на крайні заходи.

Жінка зняла з себе сукню і пов'язала його на обличчя, ніби маску. Залишившись в одній лише спідній білизні, вона зайшла всередину магазину і стала в чергу. Інші покупці, як можна помітити на відео, були більш ніж здивовані.

Фокус з перевдяганням, а точніше з роздяганням, не вдався. Жінці відмовили в обслуговуванні й вона була змушена піти без морозива. За даними видання, епатажна покупниця була в компанії 11 друзів, які також не подбали про наявність масок.

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