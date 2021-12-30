Зараз дівчина перебуває на карантині в одному з готелів Ісландії.

Вчителька з США провела майже п'ять годин у туалеті літака, який прямував до Ісландії. У жінки під час польоту виявили COVID-19.

Про це Маріса Фотіео розповіла у відео у своєму Tik Tok.

Жінка перед польотом зробила два ПЛР-тести, які показали негативні результати. Під час польоту їй стало недобре, тому вона зробила експрес-тест на антиген десь над Атлантикою, який показав позитивний результат.

Про неприємності Фотіео розповіла співробітникам авіакомпанії. Виявилося, що в літаку недостатньо вільних рядів, щоб вона сіла якомога далі від інших пасажирів. Жінка запропонувала себе ізолювати в одному з туалетів літака до приземлення, а це більше чотирьох годин.

Читайте такожПідліток знайшов живого хом'як яка у попкорні під час кіносеансуПоки Фотіео була на ізоляції в туалеті літака зняла та опублікувала в TikTok відео на пісню I'm So Lucky, яка зібрала мільйони переглядів.

По прибуттю в Ісландію її помістили на карантин в номері одного з готелів. Дівчина знімає кумедні відео про те, як проходить її ізоляція, розповідає про святкування Різдва й про свої будні. Фотіео не сумує попри те, що її відпочинок явно пішов не за планом.

Як раніше повідомляв УНІАН, 38-річного американця Адама попросили зійти з літака, який здійснював рейс з Форт-Лодердейл до Вашингтона, за те, що він надів жіночі червоні трусики замість маски для обличчя.

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