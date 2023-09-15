П'яна витівка обійдеться туристові чималих коштів.

Туристи нерідко завдають непоправної шкоди історичним пам'яткам. Черговий інцидент стався в Бельгії, де лише через день після того, як статую показали публіці після реставрації, яка коштувала понад 18,5 тисяч доларів, її було вошкоджено відпочивальником з Ірландії.

Як повідомляє бельгійське видання VRT NWS, в суботу, 9 вересня, було відкрито після тривалої реставрації будівлю Брюссельської фондової біржі, де зараз розміщується великий інтерактивний музей Belgian Beer World. Її капітальний ремонт коштував близько 96 мільйонів доларів.

Незабаром після відкриття стало відомо, що пошкоджено одну з відреставрованих історичних статуй на території біржі. У статуї, що зображує чоловіка з факелом та лева, відламали частину руки і факел.

Відео, опубліковане в мережі, показало, як це сталося. В кадрі можна побачити, як турист з Ірландії, ймовірно, в стані алкогольного сп’яніння, заліз на статую, і під час спроби спуститися вниз, схопився за руку, що й призвело до руйнування.

Невдовзі туриста було затримано. Поліцейські знайшли його в ресторані швидкого харчування неподалік від місця злочину.

Нел Вандевеннет, який керував проектом реставрації, розповів, що цей пам’ятник включено до списку культурної спадщини, і його повторна реставрація вимагатиме не тільки значної суми грошей (її власники будівлі планують стягнути з туриста), а й чимало часу.

"Ремонт коштуватиме чималих грошей, тому що працювати доведеться справжнім майстрам. Ми хотіли б провести ремонт швидко, але напевно це займе кілька тижнів або навіть місяців. … Ми думали, що скульптури користуватимуться більшою повагою. Ми вважаємо, що це дуже сумно, що це сталося", – каже Вандевеннет.

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