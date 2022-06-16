Найвідоміший джек-рассел країни підтримав низку жартів, які сьогодні заполонили соцмережі.

Найвідоміший пес України, чотирилапий сапер Патрон пообіцяв перегризти в країні телефонні дроти через приїзд до Києва президента Франції Емануеля Макрона.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці джек-рассела в Instagram.

"Пішов гризти телефонні дроти, бо в Україну приїхав Емануель Макрон, а в нього є деякі проблеми з нестримним бажанням телефонувати одній нешанованій людинці", - йдеться у повідомленні.

На сторінці песика не залишилися осторонь жартів, якими вибухнули соцмережі через приїзд до України канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі. Лідери країн прибули до Києва вперше з початку повномасштабної війни.

Українці порівнювали лідерів країн, зокрема, з тріо комічних антигероїв, дрібних правопорушників із радянського кінематографу - Боягузом, Балбесом та Бувалим.

Користувачі соцмереж взялися вгадувати, які особливості мандрів європейських лідерів українською залізницею залишилися за кадром. Жартували і про набір ароматної їжі й алкоголю, і про тисняву в плацкарті.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда розкритикував Шольца і Макрона за дзвінки президенту Росії Володимиру Путіну. Раніше Макрон своєю чергою заявляв, що не слід "принижувати" Росію, щоб після припинення бойових дій була можливість "знайти вихід, використовуючи дипломатичні засоби".

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