Найвідоміший пес України, чотирилапий сапер Патрон пообіцяв перегризти в країні телефонні дроти через приїзд до Києва президента Франції Емануеля Макрона.
Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці джек-рассела в Instagram.
"Пішов гризти телефонні дроти, бо в Україну приїхав Емануель Макрон, а в нього є деякі проблеми з нестримним бажанням телефонувати одній нешанованій людинці", - йдеться у повідомленні.
На сторінці песика не залишилися осторонь жартів, якими вибухнули соцмережі через приїзд до України канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі. Лідери країн прибули до Києва вперше з початку повномасштабної війни.
Українці порівнювали лідерів країн, зокрема, з тріо комічних антигероїв, дрібних правопорушників із радянського кінематографу - Боягузом, Балбесом та Бувалим.
Користувачі соцмереж взялися вгадувати, які особливості мандрів європейських лідерів українською залізницею залишилися за кадром. Жартували і про набір ароматної їжі й алкоголю, і про тисняву в плацкарті.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда розкритикував Шольца і Макрона за дзвінки президенту Росії Володимиру Путіну. Раніше Макрон своєю чергою заявляв, що не слід "принижувати" Росію, щоб після припинення бойових дій була можливість "знайти вихід, використовуючи дипломатичні засоби".