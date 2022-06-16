Він зазначив, що така домовленість існувала через побоювання бути втягнутими у війну з РФ.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що через побоювання бути втягнутими у війну з Росією країни Заходу домовились не надавати Україні певні види озброєння.

Про це Макрон заявив на пресконференції в Києві після зустрічі з лідерами України, Німеччини, Румунії та Італії.

"Ми допомагаємо Україні оборонятися, але ми не вступаємо у війну з Росією, тому певне озброєння – зокрема штурмові літаки або танки - було домовлено не постачати, і президент Зеленський в курсі цієї домовленості", – уточнив Макрон.

Президент Франції додав, що натомість Захід надавав Україні боєприпаси і "певні види техніки".

"А зараз почали постачати також і (самохідні артилерійські установки) Ceasar. Це дозволить Україні бути більш мобільною і знищувати ворога з далекої відстані", – сказав президент Франції.

Крім того, Макрон пояснив свої часті телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

За його словами, про всяк випадок потрібен працюючий канал зв'язку з Москвою і на всі контакти з Путіним він отримував згоду від президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляв УНІАН, сьогодня президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв додатково надати Україні самохідні артилерійські установки Caesar, які дозволять українським воїнам ефективніше захищатися від російської армії. Макрон зазначив, що Франція посилюватиме військову підтримку України.

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