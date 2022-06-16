16 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули до Києва вперше з початку повномасштабної війни.

Українці в соцмережах вибухнули мемами про таке тріо європейських лідерів. Порівнювали лідерів країн, зокрема, з тріо комічних антигероїв, дрібних правопорушників із радянського кінематографу - Боягузом, Балбесом та Бувалим. Порівнювали й зі школярами-експертами з популярного мему.

Підмічали й анекдотичність ситуації.

Як сповіщали в "УЗ", Шольц, Макрон і Драгі прямували до України потягом "Укрзалізниці".

Користувачі соцмереж взялися вгадувати, які особливості мандрів українською залізницею залишилися за кадром. Жартували і про набір ароматної їжі й алкоголю, і про тисняву в плацкарті.

Не оминули користувачі соцмереж і тему "газової голки".

Також українці масово "підсаджували" у вагон лідерів європейських країн пасажирів. Зокрема, голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма, російського президента Володимира Путіна, і навіть того хлопця, який не помітив Анджеліну Джолі під час її візиту до Львова.

Жартували і про те, що європейці, напевно, швидко адаптуються до нових українських реалій і шукатимуть можливість через свої контакти в Росії скасовувати повітряні тривоги.

Було в українців й своє бачення того, чим саме лідери європейських країн займатимуться в Україні.

Шольца, до прикладу, користувачі соцмереж радили вітати так само люб'язно, як регулярно Німеччина постачає Україні допомогу.

Як повідомляв УНІАН, Макрон, Шольц, Драгі та Йоханніс відвідали Ірпінь. Вони оглянули зруйноване російськими окупантами місто й ознайомилися з планами його відбудови.

Президент Франції Еммануель Макрон після відвідування зруйнованого російськими військами міста Ірпінь заявив, що Україна має бути здатною перемогти у війні.

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