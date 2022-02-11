Величезну скриню "вірянин" намагався сховати під курткою, його затримала поліція.

Під Запоріжжям чоловік вкрав з церкви скриню для пожертв, але перед цим він запалив свічку. "Вірянин" намагався сховати величезну дерев'яну скриню під курткою, у цей момент його помітила поліція.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції Запорізької області.

10 лютого, приблизно о 14:20, у місті Мелітополь поліцейські помітили дивного чоловіка, який шов вулицею. Він ніс дерев'яну скриньку, намагаючись приховати її верхнім одягом. Копи зупинили чоловіка, той одразу зізнався, що вкрав скриньку з приміщення собору Олександра Невського.

Раніше судимий мешканець Мелітополя 1984 року народження у деталях розповів про свій злочин:

"Прийшов до церкви, запалив свічку, а коли помітив, що за його діями ніхто не спостерігає викрав з приміщення собору дерев’яну скриньку для пожертв та втік".

Вже на сусідній вулиці його побачили та зупинили правоохоронці. Нині у поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Львові копи зняли невдачливого злодія з балкона. Зловмисника побачили власники квартири.

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