Їм загрожує довічне ув’язнення.

У Запорізькій області двом ймовірним вбивцям 11-річного хлопчика повідомлено про підозру у викраденні та вбивстві 48-річної жінки.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної прокуратури.

"З урахуванням отриманих нових доказів у рамках кримінального провадження за фактом викрадення та умисного вбивства 11-річного хлопчика двом ймовірним його вбивцям повідомлено нову підозру. Відтепер їх підозрюють ще в одному умисному вбивстві", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у вересні 2021 року двоє чоловіків викрали та застосували до 48-річної жительки Мелітопольського району фізичне насильство.

Читайте такожНа Прикарпатті чоловік вбив 9-річну дівчинку після спроби зґвалтування: отримав довічне"Вимагаючи від потерпілої повернення наркотиків, які остання погодилась взяти на збереження, били її руками та дерев’яною битою, внаслідок чого вона померла. З метою уникнення відповідальності тіло жінки втопили у річці поблизу с. Радивонівка", - поінформували у прокуратурі.

Наразі чоловікам повідомлено про підозру за фактами незаконного позбавлення волі та викрадення людини, що спричинили тяжкі наслідки, та умисних вбивств, одне з яких малолітньої дитини, вчинених за попередньою змовою групою осіб (п. п. 2, 3, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 КК України).

У разі доведення в суді вини підозрюваних їм загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня стало відомо про те, що у Запорізькій області двоє раніше судимих чоловіків у серпні 2021 року викрали та вбили 11-річного хлопчика.

За даними слідства, двоє чоловіків 25 та 45 років, силоміць посадивши дитину до автомобіля, відвезли до домоволодіння, розташованого у с. Радивонівка Мелітопольського району. Хлопчика били та утримували у підвалі упродовж двох тижнів. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер. Потім тіло дитини помістили до ями, викопаної у підвальному приміщенні літньої кухні, та залили бетоном.

Після затримання чоловіки зізналися ще й у вбивстві 48-річної жінки.

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