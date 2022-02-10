Зловмисника побачили власники квартири.

У Львові поліцейські зняли з балкона другого поверху чоловіка, який посеред ночі увірвався в чужий будинок.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.

Інцидент стався близько 5 години ранку. Чоловік розбив вікно і увірвався до квартири на другому поверсі.

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Власники квартири застали його на гарячому, тож він кинувся бігти через вікно. Ось тільки злізти сам вже не зміг.

На місце викликали поліцію. Копи, які приїхали на виклик, допомогли злодієві спуститися і надали першу допомогу - він порізався склом. Чоловіка передали слідчим.

Раніше в Запорізькій області чоловік втомився йти додому і дорогою заліз в чужий будинок, щоб переночувати в теплі.

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