З'їдений мобільник виявився занадто великим, і шлунок не зміг його переварити.

Житель Косово примудрився проковтнути цілий мобільний телефон Nokia 3310, реліз якого відбувся ще у 2000 році.

33-річному чоловікові знадобилася допомога лікарів, коли мобільник застряг у нього в животі, пише Metro.

Телефон виявився занадто великим, і шлунок не зміг його переварити. Водночас отруйні речовини з акумулятора могли витекти та серйозно нашкодити чоловікові.

Лікарям довелося класти потерпілого на операційний стіл. При цьому їм вдалося вийняти телефон частинами, не розрізаючи власне шлунок. Операція відбулася без ускладнень.

Навіщо і як чоловік з'їв телефон, не повідомляється.

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Автор: Катерина Комолова