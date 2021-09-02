Жінка розповіла про своє скрутне становище, суд призначив їй покарання у вигляді штрафу.

На Сумщині винесли судовий вирок багатодітній матері, яка вкрала банківську картку. Жінка визнала свою провину у повному обсязі та розповіла, що пішла на злочин заради своїх дітей, бо хотіла їх нагодувати.

Про вирок для багатодітної матері повідомило видання "Шостка інфо".

Під час судового засідання встановили, що 13 травня 2021 року жінка перебувала у своєї знайомої в місті Шостка. Там вона викрала її банківську картку, після чого використала її у магазинах. Жінка придбала продукти, загальна сума яких складає понад 1 500 гривень.

Обвинувачена не стала заперечувати свою провину. Вона детально розповіла про злочин та пояснила свої мотиви. Жінка вирішила поцупити картку, бо хотіла нагодувати своїх дітей. Вона купила харчові продукти та суміші для дітей.

Жінка розповіла, що вона має трьох маленьких дітей, яких їй нічім годувати. Багатодітна мати отримує маленькі виплати та не може піти на роботу, бо їй ні з ким залишати своїх дітей. Цивільний чоловік не допомагає жінці та дітям, її становище вкрай скрутне.

Читайте такожЗбирала дітей до школи та дитсадка: стали відомі подробиці загибелі молодої мами на КіровоградщиніПроте багатодітна мати стверджувала, що вона обов'язково відшкодує заподіяну шкоду, але зараз на це у неї не вистачає коштів. Суд врахував слова жінки та виніс їй вирок.

Багатодітній матері призначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень. Також зазначається, що жінка може виплачувати кошти поступово, вона отримала дозвіл розділити сплату штрафу на 10 місяців.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Рівненщині чоловік облив бензином та підпалив власного племінника.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко