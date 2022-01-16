Звернення до такого собі Раяна залишилося на мапі Лос-Анджелесу.

Американський пілот залишив в небі над Голлівудом повідомлення з малюнком.

Про це повідомив інтернет-проєкт з моніторингу авіаперельотів Flightradar24.

В суботу, 15 січня, пілот двомісного літака Cessna 150, який зазвичай використовують для навчання, здійснив майже 4-годинну подорожу з Лонг-Біч до Лос-Анджелесу і назад.

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При цьому пролітаючи над районом Голлівуд пілот будував маршрут у такий спосіб, щоб при фіксуванні на мапі траєкторія польоту складалася в слово "Ryan". А в небі між районами Гарвард Хайтс і Літл Бангладеш у такий спосіб пілот намалював непристойне зображення.

Раніше 38-річного американця Адама попросили зійти з літака, який здійснював рейс з Форт-Лодердейла до Вашингтона, через те, що він вдягнув жіночі червоні трусики замість маски для обличчя.

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