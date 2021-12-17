Чоловіка змусили покинути літак через порушення маскового режиму.

38-річного американця Адама попросили зійти з літака, який здійснював рейс з Форт-Лодердейла до Вашингтона, через те, що він вдягнув жіночі червоні трусики замість маски для обличчя.

Про це повідомляє Fox 4, публікуючи кадри інциденту.

Бортпровідники не оцінили сміливого вчинку чоловіка. На ролику чутно, як один з бортпровідників каже: "Вам доведеться зійти з літака. Ми не дозволимо вам подорожувати". Коли Адам попросив назвати причину, йому відповіли, що він не дотримується маскового режиму.

Читайте такожЙшов без маски: мешканка Челябінська побила поліцейського, який зробив зауваження її чоловікуВодночас чоловік обурився та зазначив, що згідно з правилами карантину, маски повинні повністю закривати рот і ніс. За його словами, трусики виконують ці функції. Однак бортпровідників такі аргументи не переконали.

Водночас інші пасажири підтримали чоловіка. Частина з них на знак протесту пішли з літака разом із ним.

Адам пояснив журналістам, його витівка у спідні білизні демонструє його позицію щодо "абсурдності" масок.

"Немає нічого абсурднішого, ніж носити маску", - сказав чоловік.

Пізніше виявилося, що чоловіка раніше вже знімали з рейсу за трусики на обличчі.

Як повідомляв УНІАН, раніше стюардеса звільнилася з ірландської авіакомпанії RyanAir і розбагатіла на продажу своїх відвертих фотографій.

Зазначається, що 27-річна Аманда Соммер Amanda Sommer залишила роботу у 2020 році та зареєструвалася на інтернет-платформі, користувачі якої отримують доступ до контенту за певну плату.

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Автор: Марта Гичко