Інспектори роти ТОР отримали повідомлення "Розбій" вчора.

У Житомирі чоловік викрав з магазину шоколадку, погрожуючи продавцю ножем.

Про це повідомляє патрульна поліція Житомирської області.

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Інспектори роти ТОР отримали повідомлення "Розбій" вчора, близько 20:00. Продавчиня одного з магазинів Житомира повідомила, що невідомий, погрожуючи ножем, викрав шоколадку.

Коли патрульні прибули до магазину, охоронець вказав на чоловіка, у якого правоохоронці під час поверхневої перевірки виявили ніж.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу.

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Автор: УНІАН