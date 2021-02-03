У Житомирі чоловік викрав з магазину шоколадку, погрожуючи продавцю ножем.
Про це повідомляє патрульна поліція Житомирської області.
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Інспектори роти ТОР отримали повідомлення "Розбій" вчора, близько 20:00. Продавчиня одного з магазинів Житомира повідомила, що невідомий, погрожуючи ножем, викрав шоколадку.
Коли патрульні прибули до магазину, охоронець вказав на чоловіка, у якого правоохоронці під час поверхневої перевірки виявили ніж.
На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу.
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