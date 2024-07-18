Астрономи виявили життєво важливі докази, які можуть вказувати на ознаки інопланетного життя на Венері. Про це повідомляє Mirror.
Зазначається, що в атмосфері планети було виявлено два гази - фосфін та аміак, що є важливою ознакою, яка дуже чітко вказує на присутність життя. Після подальших досліджень з'явилися ще більш переконливі докази того, що це саме так: газ фосфін був знайдений в різних нових частинах планети, про які раніше не було відомо.
"Ми ще не розібралися з моделюванням атмосфери, але ... в атмосфері Венери є багато дивних речей. Фосфін - лише одна з них, яка нещодавно з'явилася. ... Серед інших дивних речей - те, як кількість води і кількість SO2 в атмосфері змінюється з часом. Невідомо чому. Ці зміни не відстежувалися в значній мірі, але відомо, що вони відбуваються в часових масштабах принаймні від кількох днів до кількох років", - сказав доктор Дейв Клементс з Імперського коледжу Лондона.Відео дня
Виявлення аміаку на панелі представляє особливий інтерес, оскільки наразі немає відомих прикладів того, де газ присутній, а життя відсутнє.
"Постійно з'являються інші моделі, інші пояснення, які кажуть: "О, ви можете отримати аміак і фосфін та всілякі інші несподівані хімічні речовини, не пов'язані з життям", тому ми намагаємося не перебільшувати, але так, це справді захоплююче", - каже професор Кардіффського університету Джейн Грівз.
Дослідження Венери - останні новини
У травні стало відомо, що вчені розгадали таємницю втраченої води Венери. За словами дослідників, ця нова теорія може усунути деякі протиріччя в попередніх гіпотезах про те, як висохла Венера.
Вчені припускають, що Венера могла втратити воду внаслідок хімічної реакції, званої дисоціативною рекомбінацією HCO+.
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