Нові дослідження потенційно можуть допомогти прокласти шлях до доведення існування інопланетного життя.

Астрономи виявили життєво важливі докази, які можуть вказувати на ознаки інопланетного життя на Венері. Про це повідомляє Mirror.

Зазначається, що в атмосфері планети було виявлено два гази - фосфін та аміак, що є важливою ознакою, яка дуже чітко вказує на присутність життя. Після подальших досліджень з'явилися ще більш переконливі докази того, що це саме так: газ фосфін був знайдений в різних нових частинах планети, про які раніше не було відомо.

"Ми ще не розібралися з моделюванням атмосфери, але ... в атмосфері Венери є багато дивних речей. Фосфін - лише одна з них, яка нещодавно з'явилася. ... Серед інших дивних речей - те, як кількість води і кількість SO2 в атмосфері змінюється з часом. Невідомо чому. Ці зміни не відстежувалися в значній мірі, але відомо, що вони відбуваються в часових масштабах принаймні від кількох днів до кількох років", - сказав доктор Дейв Клементс з Імперського коледжу Лондона. Відео дня

Виявлення аміаку на панелі представляє особливий інтерес, оскільки наразі немає відомих прикладів того, де газ присутній, а життя відсутнє.

"Постійно з'являються інші моделі, інші пояснення, які кажуть: "О, ви можете отримати аміак і фосфін та всілякі інші несподівані хімічні речовини, не пов'язані з життям", тому ми намагаємося не перебільшувати, але так, це справді захоплююче", - каже професор Кардіффського університету Джейн Грівз.

Дослідження Венери - останні новини

У травні стало відомо, що вчені розгадали таємницю втраченої води Венери. За словами дослідників, ця нова теорія може усунути деякі протиріччя в попередніх гіпотезах про те, як висохла Венера.

Вчені припускають, що Венера могла втратити воду внаслідок хімічної реакції, званої дисоціативною рекомбінацією HCO+.

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