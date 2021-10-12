Дутерте запропонував радикальний спосіб боротьби з противниками вакцинації.

Президент Філіппін Родріго Дутерте запропонував спосіб, яким можна зробити щеплення від коронавірусу противникам вакцинації в країні.

Про це пише CNN Philippines.

Наразі у Філіппінах вакцинація від COVID-19 не є обов’язковою. Глава держави запропонував радикальний метод боротьби з низькими показниками імунізації.

"Проблема у тих, хто не хоче вакцинуватися. Пошукайте їх у своєму селі, підемо туди, поки вони сплять, і зробимо їм ін’єкцію уві сні. Якщо вони не хочуть, підемо до них додому і зробимо їм ін’єкцію, коли настане ніч. Я зроблю це", – заявив Дутерте.

Читайте такожРосіянка 10 років не стриглася та тепер скаржиться на комах у волоссіУ тому ж виступі президент взяв на себе провину через нестачу вакцин на початку року, назвавши себе безпомічним, оскільки уряд не міг знайти жодну компанію, яка продала би Філіппінам вакцину.

Країна офіційно почала кампанію вакцинації 1 березня 2020 року – через рік після першого зареєстрованого випадку COVID-19.

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Автор: Віолетта Орлова