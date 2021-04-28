Присутні заговорили про привид 16-го президента США.

Брифінг прес-секретарки Білого дому Джен Псакі перервався через дивний звук.

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Псакі говорила про інформування з приводу вакцинації проти COVID-19, коли раптово пролунав різкий звук, схожий на дриль або сильний скрип.

"Не бійтеся, стеля не падає. Гаразд... Це стара будівля", - відреагувала, посміюючись, прес-секретарка.

Хтось із залу вигукнув, що це міг бути привид 16-го президента Сполучених Штатів Авраама Лінкольна.

"Можливо, привид Лінкольна! Це щось незвичайне. Може бути, це він і є", - підтримала жарт Псакі і продовжила свою промову.

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Переклад: Катерина Комолова