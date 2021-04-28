Брифінг прес-секретарки Білого дому Джен Псакі перервався через дивний звук.
Читайте такожПавук звив павутину між Трампом та Дудою під час їх спілкування з журналістами (відео)Відео опубліковано на офіційному YouTube-каналі Білого дому. Звук чути після десятої хвилини.
Псакі говорила про інформування з приводу вакцинації проти COVID-19, коли раптово пролунав різкий звук, схожий на дриль або сильний скрип.
"Не бійтеся, стеля не падає. Гаразд... Це стара будівля", - відреагувала, посміюючись, прес-секретарка.
Хтось із залу вигукнув, що це міг бути привид 16-го президента Сполучених Штатів Авраама Лінкольна.
"Можливо, привид Лінкольна! Це щось незвичайне. Може бути, це він і є", - підтримала жарт Псакі і продовжила свою промову.
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