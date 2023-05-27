Ймовірно, сайт резиденції російського патріарха зазнав втручання хакерів.

На сайті резиденції патріарха РПЦ Кирила в Передєлкіно (Підмосков'я) з’явилися молитви на підтримку України та контрнаступу українських сил.

На головній сторінці сайту програється відео з українськими захисниками, яке раніше сьогодні опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. На його тлі – напис "Подвір'я Патріарха Московського та всієї Русі Благословляє Контрнаступ ЗСУ".

Нижче розміщено матеріали про Збройні Сили та заклик "Підтримайте ЗСУ та Україну!". Також опубліковано тексти молитов за Україну та контрнаступ (українською мовою). Сама сторінка має назву "Віримо в ЗСУ!".

Відео дня

В мережі припускають, що сайт резиденції російського патріарха зазнав втручання хакерів. Російська православна церква поки не відреагувала на інцидент.

Атаки хакерів на росіян - що повідомлялося

23 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, завдяки хакерами на радіостанціях окупантів в Криму пролунало звернення глави ГУР МО Кирила Буданова. В ньому йшлося про деокупацію півострова, Донбасу і південних регіонів України.

За кілька днів по російському телебаченню і радіо завдяки хакерам пролунали повідомлення про повітряну тривогу і загрозу ракетного удару.

В квітні хакери втрутилися у волонтерську діяльність російського пропагандиста Михайла Лучина, завдяки чому замість дронів для окупантів на понад 25 тисяч доларів він отримав партію іграшок для дорослих.

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