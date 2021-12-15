Наразі у багатьох підприємств оформлені ліцензії, які ще можуть діяти кілька років.

Поставки російських патронів і їхніх частин у Сполучені Штати побили рекорд з початку 1990-х років в обхід санкцій США на імпорт стрілецької зброї та боєприпасів РФ.

Про це повідомляє РБК Росії з посиланням на дані Бюро перепису США.

За 10 місяців 2021 року американські компанії ввезли російських патронів до вогнепальної зброї на 157,9 мільйона доларів, побивши рекорд 2016 року (148 мільйонів доларів за рік).

Американський ринок для російських патронних заводів є найбільшим, тому після запроваджених санкцій США за отруєння Навального постачальники почали шукати обхідні шляхи.

Наразі у багатьох підприємств оформлені ліцензії, які ще можуть діяти кілька років. Водночас російські заводи не знають, що робити, коли термін ліцензій закінчиться, оскільки цей ринок їм "не вдасться замінити жодним чином".

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Автор: Яна Ставська