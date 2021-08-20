Під санкції потрапили фізичні і юридичні особи.

США та Велика Британія запровадили нові санкції проти представників Російської Федерації через отруєння критика Кремля Олексія Навального, що сталося рік тому.

Про це йдеться у заяві на сайті Департаменту казначейства США (Міністерства фінансів).

Повідомляється, що Управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства США і Державний департамент США приєдналися до Великої Британії у запровадженні додаткових санкцій щодо Росії у відповідь на підтримане російською державою отруєння Навального, що сталося у цей день рік тому.

Зокрема, сьогодні, 20 серпня, було визначено дев'ять фізичних і дві юридичні особи з РФ, причетних до отруєння Навального або до програми з розвитку хімічної зброї Росії. Вже втретє Мінфін США реагує на застосування Росією нервово-паралітичної речовини "Новачок" проти її власних громадян.

Читайте такожДанілов розповів, чи може РНБО звільнити КличкаДо юридичних осіб відносять дві наукові лабораторії, які брали участь у розробці хімічної зброї в Росії. Йдеться про Інститут криміналістики ФСБ РФ та про Державний науково-дослідний випробувальний інститут військової медицини Міністерства оборони РФ.

Також під санкції потрапили представники ФСБ Володимир Богданов, Станіслав Макшаков, Костянтин Кудрявцев, Олексій Александров і Іван Осіпов, Володимир Паняєв, Олексій Сєдов, Кирило Васильєв. Крім того, під санкції потрапив колишній директор 27 наукового центру і експерт з хімічної зброї Артур Жиров.

Як сказано на сайті уряду Британії, сьогодні ухвалено рішення заморозити активи і заборонити в'їзд для семи російських громадян, які безпосередньо причетні до планування або здійснення нападу на Навального за допомогою отруйної речовини з групи "Новачок".

Отруєння Навального - довідка УНІАН

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Автор: Віталій Саєнко