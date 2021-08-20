США та Велика Британія запровадили нові санкції проти представників Російської Федерації через отруєння критика Кремля Олексія Навального, що сталося рік тому.
Про це йдеться у заяві на сайті Департаменту казначейства США (Міністерства фінансів).
Повідомляється, що Управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства США і Державний департамент США приєдналися до Великої Британії у запровадженні додаткових санкцій щодо Росії у відповідь на підтримане російською державою отруєння Навального, що сталося у цей день рік тому.
Зокрема, сьогодні, 20 серпня, було визначено дев'ять фізичних і дві юридичні особи з РФ, причетних до отруєння Навального або до програми з розвитку хімічної зброї Росії. Вже втретє Мінфін США реагує на застосування Росією нервово-паралітичної речовини "Новачок" проти її власних громадян.
Читайте такожДанілов розповів, чи може РНБО звільнити КличкаДо юридичних осіб відносять дві наукові лабораторії, які брали участь у розробці хімічної зброї в Росії. Йдеться про Інститут криміналістики ФСБ РФ та про Державний науково-дослідний випробувальний інститут військової медицини Міністерства оборони РФ.
Також під санкції потрапили представники ФСБ Володимир Богданов, Станіслав Макшаков, Костянтин Кудрявцев, Олексій Александров і Іван Осіпов, Володимир Паняєв, Олексій Сєдов, Кирило Васильєв. Крім того, під санкції потрапив колишній директор 27 наукового центру і експерт з хімічної зброї Артур Жиров.
Як сказано на сайті уряду Британії, сьогодні ухвалено рішення заморозити активи і заборонити в'їзд для семи російських громадян, які безпосередньо причетні до планування або здійснення нападу на Навального за допомогою отруйної речовини з групи "Новачок".
Отруєння Навального - довідка УНІАН
- 20 серпня 2020 року Навальний повертався до Москви з Томська, під час польоту йому стало зле, літак екстрено сів у Омську. Навального госпіталізували. Через два дні його евакуювали з Омська в німецьку клініку Charite.
- 4 вересня стало відомо, що експерти Мюнхенського інституту фармакології та токсикології Збройних сил ФРН знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" в крові, сечі та на шкірі Навального. Факт отруєння політика "Новачком" також підтвердили інші експерти.
- 10 вересня Навальний вийшов з коми.
- 1 жовтня в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel Навальний заявив, що за спробою його отруєння "Новачком" стоїть особисто президент РФ Володимир Путін. Навальний також повідомляв, що має намір повернутися в Росію.
- Опозиціонера затримали і заарештували 17 січня у Москві відразу після прильоту з Берліна.
- 2 лютого суд у Москві замінив йому умовний термін у справі "Ів Роше" на реальне позбавлення волі в колонії загального режиму нібито за порушення умов випробувального терміну.
- Навальний відбуває покарання у виправній колонії №2 в місті Покров Володимирської області РФ.
- 2 березня США запровадили санкції проти 8 посадовців і трьох російських установ у зв’язку з отруєнням і ув’язненням Навального. Також з цієї причини подібні санкції ввели Канада та ЄС.
Читайте такожРНБО запровадила санкції проти нардепа ДеркачаРаніше УНІАН вже повідомляв, що США запровадили нові санкції через "Північний потік-2".
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