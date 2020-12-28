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Над Обуховом Київської області на мотопараплані пролетів Санта-Клаус.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Як зазначається, Санта-Клаус закидав дитячий майданчик солодощами.
Місцеві мешканці радо діляться враженнями в інтернеті та дякують невідомому чоловікові в костюмі Санти за новорічну втіху дітлахів. І хоч дідусь змінив традиційний засіб пересування на більш модерний, новорічний настрій йому вдалося створити й для малечі, і для дорослих.
Цукерки з неба: над Київською областю на мотопараплані пролетів Санта-Клаус
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