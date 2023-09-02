Якщо ви на шляху до втрати ваги, найперше, чим варто собі допомогти, це почати нормально висипатися. Вчені вивели потрібну норму годин.

Провідні дієтологи світу та вчені наголошують, людині, яка має регулярний нічний сон, набагато легше спалити жир та втратити зайву вагу, в порівнянні с тими, хто ігнорує цю базову потребу організму.

Природньо, що в кожного є своє особливості. Однак експерти вивели загальну середню норму часу, яку має спати людина кожної ночі. Це може стати вашим "золотим ключем" у питанні втрати ваги, пише Newsweek.

За словами канадського дієтолога Ейвері Зенкер, мінімальна норма сну становить не менше семи годин. Однак в цілому, ліпше спати щоночі від 7 до 9 годин.

Відео дня

"Зазвичай рекомендується від семи до дев'яти годин, щоб найкраще сприяти втраті ваги в тілі. Але якість сну так само важлива, як і кількість сну", - підкреслює дієтолог.

З цим висновком погоджується Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC). Там також вважать, що мінімальна рекомендована кількість сну для дорослої людини щоночі - це 7 годин. Також, попри різні ритими життя та розпорядок, важливо дати собі час на відпочинок перед тим, як йти до ліжка, підкреслюють в CDC.

Однак наразі статистика щодо виконання цієї норми сумна. Кожна третя людина у світі спить менше зазначеної норми й стає потенційно вразливою для серцево-судинних хвороб через виснаження організму.

Як зазначає дієтолог, через недостатню кількість сну наш організм починає виробляти більше ґреліну - гормону, який відповідає за наявність апетиту. Водночас лептину, гормону, який відповідає за відчуття "ситості", стає менше, адже вони взаємопов'язані. Тому людина стає більш голодною протягом дня, й логічно, що більше їсть.

"Це призводить до посилення почуття голоду на постійній основі, а також до зниження почуття ситості. Обидва чинники можуть призвести до переїдання, яке з часом може, як перешкоджати втраті зайвої ваги, так і призвести до набору більшої маси тіла", - каже дієтолог.

Також "недосип" впливає на загальне відчуття життєздатності організму. Тому людині, яка мало спить, буде важко в цілому бути активною протягом дня і займатися додатковими тренуваннями. Через дефіцит сну останнє, чого вам захочеться, це йти на тренажер, каже Зенкер.

"Я думаю, що більшість із нас може погодитися, що при нормальному сні, ми маємо вищий рівень енергії. Ми не тільки почуваємося краще, але ми й частіше займаємося спортом і можемо собі дозволити більш поживну їжу", - зазначає вона.

Також здоровий сон допоможе впоратися зі ще однією можливою проблемою в разі втрати ваги: коли людина спершу прощається зі своїми м'язами й лише в останню чергу спалює жир. "Здоровий сон може допомогти зберегти м’язову масу при втраті жиру", - вважає Зенкер.

Є ще один фактор, який свідчить на користь "здорового сну". Дієтолог каже, що сон впливає на здоров’я мікрофлори кишечника.

В дослідження від European Journal of Nutrition за 2023 рік згадується, що навіть незначні порушення в нормі сну мають сильний вплив на організм. Так, у групи людей, які спали менше на 90 хв, виявили зміни мікрофлори кишечника, несприйняття певних продуктів, а також більший ризик настання "синдрому дірявого кишечника"

Тому висипатися - це не тільки історія про те, як легше схуднути. Перш за все, це про загальне здоров'я та функціонування нашого організму.

Вчені назвали спецію, яка допоможе спалити жир

Раніше вчені відкрили спецію, яка допомогає організму швидше спалити калорії. Йдеться про шановану у світі кулінарії пряність, яка має трохи солодкий смак й завдяки своїм властивостям збільшує розщеплення жирів в організмі.

Також її компоненти збільшують концентрацію мітохондрій, які виробляють в нашому організмі енергію. За рахунок цього організм збільшує свої добові енерговитрати, що позитивно впливає на процес схуднення, якщо ви дотримуєтесь принципу дефіциту калорій.

Відповідні дослідження провели вчені Техаського університету A&M та Національного інституту медичних наук та харчування в Мексиці. Дізнайся докладніше про цю спецію у матеріалі УНІАН.

Вас також можуть зацікавити новини: