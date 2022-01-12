На відео, зокрема, потрапив один зі суддів, який співав у мікрофон про "портного суддю".

У Запоріжжі місцеві судді вирішили відзначити професійне свято російськими тюремними піснями.

Запальні танці й пісні під караоке судді влаштували у міському ресторані. Як пише громадський активіст Сергій Стерненко, подія мала місце ще напередодні Нового року – 15 грудня.

За його даними, йдеться про суддів Шевченківського райсуду Запоріжжя.

Після святкового застілля гості корпоративу вирішили розважитися у караоке, для цього обрали репертуар з російським "блатняком".

На відео потрапив один зі суддів, який співав у мікрофон про "портного суддю" (від виразу "шити справу" – засуджувати невинного) пісні Михайла Круга "Кольщик".

У тексті йшлося про чесного "вора в законі", якому незаконно "шиють справу" й не пускають до матері. Він просить тюремного наколювача "набити йому куполи там, "де місця вистачить".

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