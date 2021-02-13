45-річна ведуча повторила тверк своїх прихильників під мелодію шоу.

Телеведуча ранкового шоу «Good Morning Britain» Шарлотта Гокінз станцювала тверк у прямому ефірі, приголомшивши своїх колег по камері.

Про це пише Daily Mail.

Читайте такожАмериканець залишив у спадок улюбленому собаці $5 мільйонів (відео)

45-річна ведуча наважилася на молодіжний танець, коли її колега похвалив групу їхніх прихильників, які виконали тверк під мелодію шоу у TikTok. Ведуча миттєво вирішила це повторити.

Жінка, одягнена у рожеву сукенку в ляльковому стилі, вийшла поперед камер і почала з запалом танцювати. В цю ж хвилину колеги, шоковані таким раптовим вчинком Шарлотти, лише кинули здивоване: «Боже мій!».

Тверк Гокінз настільки сподобався глядачам, що вже невдовзі британці повторювали його за ведучою, а сама зірка започаткувала флешмоб у соцмережах. А проте не обійшлося і без критики. Хтось з користувачів мережі обурювався такою несерйозною поведінкою ведучої, інші ж запідозрили шоу у «набиванні» рейтингу.

Інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН