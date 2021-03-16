Дівчина розповіла, що причиною розриву стосунків із хлопцем стало її багатство.

Хлопець покинув дочку британських мільйонерів через занадто дорогі подарунки, які було прийнято дарувати один одному на свята в її родині.

Про це пише The Sun.

21-річна Сафрон Дрюітт-Берлоу - дочка першої в країні гей-пари, якій вдалося отримати офіційний статус батьків. Вона звикла звикла вести розкішний спосіб життя.

Дівчина розповіла, що її стосунки з хлопцем тривали дев'ять місяців, а причиною їх розриву стало її багатство.

"Ми познайомилися в Tinder, але розлучилися через витрати, до яких звикла моя сім'я. Він заявив, що не може дозволити собі купувати нам дорогі подарунки на Різдво", - заявила вона.

Дівчина також стверджує, що ніколи не очікувала від свого колишнього хлопця дорогих подарунків, але він прийняв рішення розійтися з нею через невпевненість в собі.

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Автор: Олег Давигора