Розробники вважають, що пристрій допоможе собакам подолати самотність, коли господарів немає вдома.

У Британії розробили пристрій під назвою DogPhone ("Собакофон"), за допомогою якого пес зможе вийти на відеозв’язок зі своїм господарем.

Про це повідомляє The Guardian.

Сам пристрій має вигляд м’якого м’ячика із передавачем усередині, який запускає виклик на ноутбук власника. Для того, щоб зателефонувати хазяїну, собака повинен погратися із DogPhone, а людина може прийняти або відхилити виклик. Також власник може сам зателефонувати улюбленцю, а щоб взяти слухавку, пес має зрушити м’яч.

Учені сподіваються, що DogPhone допоможе собакам впоратися з самотністю, поки люди на роботі, а в майбутньому навіть дозволить тваринам телефонувати одне одному.

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Пристрій створила Ілена Гірскі-Дуглас з Університету Глазго, а першим піддослідним DogPhone став її 10-річний лабрадор на прізвисько Зак. Вона наголошує, що завдяки цьому пристрою у собак з'явилося право вибору - чи взаємодіяти якось із господарем чи ні.

Також вона поділилась, що найчастіше пес дзвонив їй випадково, сівши на іграшку, абож під час дзвінків не звертав на неї уваги.

Як повідомляв УНІАН, в Угорщині вчені з'ясували можливу причину, за якої собаки нахиляють голову, коли слухають людину.

Автор: Олег Давигора