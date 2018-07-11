"Тут не до жартів": у Британії розгорівся скандал через горілку "Новачок"

Рекламним слоганом нової горілки є фраза "Тут не до жартів".

Лікеро-горілчаний завод в Брістолі зазнав різкої критики після того, як став випускати 75-градусну горілку під назвою "Новачок".

Як повідомляє Бі-бі-сі, компанія вибачилася, сказавши, що вибрала невдалий час для випуску горілки, і що її виробництво буде зупинено.

Компанія каже, що рецепт цієї горілки розроблявся досить довго. Її рекламним слоганом була фраза "Тут не до жартів". Назва "Новачок" горілка отримала після того, як Сергія і Юлію Скрипалів виписали з лікарні після отруєння однойменною нервово-паралітичною речовиною.

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У компанії стверджують, що клієнти поставилися до нової горілки позитивно, проте коментарі на сторінці компанії у Facebook говорять про зворотне.

"Вибачте, але я думаю, що дуже нетактовно давати алкоголю таку назву. Це серйозна ситуація", - написав один з користувачів.

"Дуже нетактовно. Ні в чому не винна жінка померла, чоловік перебуває в критичному стані в лікарні. Я думаю, вам варто переглянути свою рекламну стратегію", - відзначають у соцмережі.

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Як повідомляв УНІАН, 30 червня в місті Еймсбері, недалеко від Солсбері, де знайшли отруєними Сергія і Юлію Скрипалів, були виявлені без свідомості 44-річна Дон Стерджесс і 45-річний Чарлі Роулі. 9 липня жінка померла в лікарні, стан чоловіка залишався важким, проте 10 липня він прийшов до тями.

За даними поліції, постраждалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Британська поліція займається розслідуванням інциденту. Як і у випадку з отруєнням Скрипалів, Британія вважає винною Росію.