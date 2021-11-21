Рух на трасі було зупинено, оскільки водії вийшли зі своїх автомобілів та кинулися збирати долари.

У місті Сан-Дієго в Каліфорнії в інкасаторській вантажівці випадково відчинилися двері й звідти на повному ходу почали випадати гроші.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа

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Рух на трасі було зупинено, оскільки водії вийшли зі своїх автомобілів і кинулися збирати долари.

Те, що відбувається зняла на відео одна зі свідків. На цей момент відео набрало понад 700 тисяч переглядів. Водій інкасаторського автомобіля намагався зупинити людей, але його ніхто не слухав.

Поліція, яка прибула на місце, затримала двох осіб за привласнення грошей. Яку суму вдалося в результаті зібрати водіям на цей момент не повідомляється.

Повернення втрачених грошей:

У березні 2019 року школярка зі Львівщини повернула власникові втрачену сумку з грошима. Банкнот у різній валюті там було на 150 тисяч гривень.

Автор: Олена Коваленко