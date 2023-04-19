Місцеві жителі "атакували" дзвінками поліцію.

У Кишиневі спалахнув скандал через гучну церковну службу, яка обурила місцевих жителів у великодню ніч.

Зокрема, люди поскаржилися, що богослужіння заважає їм спати й "атакували" дзвінками поліцію. Про це пише видання Point, цитуючи слова співробітниці екстреної служби 112.

"Мешканці одного з багатоквартирних будинків подзвонили і попросили втрутитися в церковну службу. Люди звернулися в поліцію, щоб поліцейські приїхали і зупинили роботу служителів церкви, тому що великодня служба заважає людям спати", - розповіла вона.

На місці інциденту правоохоронці з'ясували, що попи вирішили обладнати церкву динаміками. За словами співробітниці, невідомо, чим закінчилася ця "спецоперація", проте поліція змушена реагувати на подібні виклики. Також вона зазначила, що місцеві жителі були вельми "наполегливі" у своїх зверненнях.

Українців на Великдень засмутила трагедія

Нагадаємо, що православний Великдень в Україні, який цього року припав на 16 квітня, також не пройшов без інцидентів. Однак тут свято зіпсували не витівки місцевого населення, а новина про черговий воєнний злочин військ РФ.

Не пощастило Преображенському кафедральному собору (Донецька область), який потрапив під сильний обстріл. Пошкоджено вхід храму. Також цього дня ворог організував ще низку провокацій, відкривши вогонь по українських "святинях".

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