Поліція на вході перевіряла документи і великодні кошики.

У Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври пройшло пасхальне богослужіння. Його очолив виконувач обов’язків намісника Лаври архімандрит Авраамій.

Як повідомляє Радіо Свобода, вперше у цьому храмі богослужіння проводили українською мовою. Поліція на вході перевіряла документи і великодні кошики.

Представники УПЦ МП також проводили сьогодні великоднє богослужіння в Лаврі - у церкві преподобного Агапіта Печерського.

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Великдень 2023 - останні новини

Увечері 15 квітня 2023 року Благодатний вогонь доставили до України. Його спершу привезли до кафедрального собору Святої Трійці Православної церкви України в Луцьку, а потім передадуть до всіх храмів ПЦУ.

Сьогодні вранці Зеленський привітав українців з Великоднем і провів паралель між воскресінням Христа і відродженням України.

Великдень 2023 знову проходить в умовах воєнних обмежень. Через комендантську годину в традиційні великодні заходи довелося внести корективи: вірянам дозволили бути присутніми на нічних богослужіннях, але за умови, що вони залишаться всередині храмів і не будуть виходити на вулицю до ранку.

Одночасно внизці регіонів громадянам заборонили відвідувати кладовища в рамках великодніх поминальних заходів.

Свято-Успенська Києво-Печерська лавра під протекторатом ПЦУ - що відомо

Напередодні предстоятель Православної церкви України - митрополит Епіфаній анонсував, що на Великдень проведе службу в Києво-Печерській лаврі.

Протягом останніх років лавра фактично належала УПЦ Московського патріархату, однак 10 березня адміністрація заповідника розірвала з попами договір про оренду через виявлені порушення у користуванні держмайном.

Наразі у храмах комплексу працює комісії Мінкульту, щоб оцінити наявність державного майна, яке залишила УПЦ МП й можливі збитки, яких завдав Московський патріархат.

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