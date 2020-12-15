Головну ялинку Черкас прикрасили амулетами «куряче око» або «око Сатани», які начебто «захищають від вроків», а на верхівку встановлять двадцятикінечну зірку.
Фото дерева з’явилося на сайті міської ради.
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Метрові іграшки символізують зіниці: на синє і жовте тло нанесені чорні кола, на периферії – світла смуга. Носіння таких амулетів в ісламських країнах критикується місцевими богословами. Духівництво спростовує начебто дію «очей».
Цього року 18-метрову ялинку запалять 19 грудня – на святого Миколая.
Середмістя прикрасять також написами «2021» і «Черкаси», світловими конструкціями «Арка тунель», «Кулею з проходом», «Панно» у вигляді міського герба.
На встановлення і підключення ілюмінацій з бюджету витратять 2,8 мільйона гривень.
«Традиційного відкриття ялинки й святкувань не буде. Однак ми хочемо створити новорічний настрій для людей», - зазначив мер Анатолій Бондаренко.
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