На встановлення і підключення ілюмінацій з бюджету міста витратять 2,8 мільйона гривень.

Головну ялинку Черкас прикрасили амулетами «куряче око» або «око Сатани», які начебто «захищають від вроків», а на верхівку встановлять двадцятикінечну зірку.

Фото дерева з’явилося на сайті міської ради.

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Метрові іграшки символізують зіниці: на синє і жовте тло нанесені чорні кола, на периферії – світла смуга. Носіння таких амулетів в ісламських країнах критикується місцевими богословами. Духівництво спростовує начебто дію «очей».

Цього року 18-метрову ялинку запалять 19 грудня – на святого Миколая.

Середмістя прикрасять також написами «2021» і «Черкаси», світловими конструкціями «Арка тунель», «Кулею з проходом», «Панно» у вигляді міського герба.

На встановлення і підключення ілюмінацій з бюджету витратять 2,8 мільйона гривень.

«Традиційного відкриття ялинки й святкувань не буде. Однак ми хочемо створити новорічний настрій для людей», - зазначив мер Анатолій Бондаренко.

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Автор: УНІАН