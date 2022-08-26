25 серпня президент Росії підписав указ про збільшення штатної чисельності військовослужбовців Збройних сил РФ з 1,9 мільйона до 2,04 мільйонів осіб з 2023 року.

У Міноборони України висміяли указ президента РФ Володимира Путіна про збільшення армії РФ. В міністерстві зауважили, що окупанти повинні закупити 2 млн мішків для трупів.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони у Twitter.

Так, у МОУ нагадали, що РФ планує збільшити чисельність армії до 2 млн військовослужбовців.

"... Для виконання указу президента Міноборони РФ має закупити 2 мільйони мішків для трупів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за повідомленням російських ЗМІ, президент Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації.

Вона буде збільшена з 1,9 мільйона до 2,04 мільйонів осіб з 2023 року. Згідно з опублікованим в мережі документом, указ підписаний російським президентом сьогодні, 25 серпня. Він набуде чинності з 1 січня 2023 року

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 25 серпня, загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого орієнтовно складають 45 тис. 850 осіб.

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