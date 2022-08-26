Путін підписав указ про збільшення у 2023 році штатної чисельності військовослужбовців з 1,9 мільйона до 2,04 мільйонів осіб.

З великими потугами Росія може збільшити чисельність армії, але питання в якості підготовки цього поповнення та їх озброєння.

Таку думку висловив генерал-лейтенант, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи питання про заплановане з наступного року збільшення чисельності російської армії та чи реально добрати в армію країни-агресора таку кількість людей.

"З великими потугами, але це вони (РФ - УНІАН) зробити зможуть, питання в якості людей, яких зберуть, якості підготовки цих людей і їх озброєння. Фактично, вони це збільшують без законодавчого обґрунтування, бо бачать, що за наявності перспектив, у яких ми збільшуємо свій потенціал, а в них він понижується, в подальшому такі дії можуть їх (РФ - УНІАН) завести в тупик. Вони вже збирались сформувати танковий корпус протягом двох місяців, до середини серпня – це не виконано... Всі питання у них йдуть з великими потугами, а ми, не чекаючи часу, знищуємо їх живу силу, їх озброєння і техніку та таким чином знижуємо їх воєнний потенціал для своїх перспективних дій", - акцентував Романенко.

Він додав, що існує зв’язок між втратами, яких зазнає армія країни-агресора, та запланованим поповненням російської армії.

"Втрати в першій стратегічній операції, яку вони намагалися проводити на Півночі нашої країни, так званий бліц-криг, привів до того, що ми знищили третину їх елітних частин та підрозділів. І на поточний час знищено десь п’яту частину всього угруповання - це треба поповнювати. А зробити поповнення більш якісно за рахунок особового складу вони не можуть. Сучасна техніка їх, як правило, виведена зі строю та знищена Збройними Силами України, а швидкого поповнення за рахунок роботи воєнно-промислового комплексу не відбувається. Тобто, в цілому ситуація складається така, що так чи інакше вони можуть збільшувати особовий склад, але все це буде дуже повільно і неякісно, з усіма наслідками за участі цих структур у бойових діях",- зазначив Романенко.

Як повідомляв УНІАН, за повідомленням російських ЗМІ, президент Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Вона буде збільшена з 1,9 мільйона до 2,04 мільйонів осіб з 2023 року. Згідно з опублікованим в мережі документом, указ підписаний російським президентом сьогодні, 25 серпня. Він набуде чинності з 1 січня 2023 року

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 25 серпня, загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого орієнтовно складають 45 тис. 850 осіб.

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