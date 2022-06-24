Підозрюваній доведеться виплатити понад 12 тисяч гривень за експертизу.

Правоохоронці у Полтаві затримали харків'янку через відверті фото. Справу відкрили ще в жовтні 2021 року.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі судових рішень

Так, мешканка Харкова в Полтаві продавала свої відверті фото через Telegram-канали. Вона продублювала посилання на один з них в Instagram.

Вартість доступу до фото становила від 300 до 500 гривень, які необхідно було перевести на карту одного з українських банків.

Справу щодо дівчини за поширення порнографії відкрили ще в жовтні 2021 року. За цей час слідчі довели вісім епізодів виготовлення фото та шість грошових переказів.

В ході обшуків у підозрюваної виявили:

чорну маску;

Шкіряний червоний батіг з дерев'яною ручкою;

Червона куля з червоним шкіряним ременем;

два Фалоімітатори;

анальну пробку;

три карти Монобанку та Приватбанку;

iPhone 11 та смартфон Redmi Note 8 Pro.

Згідно з постановою суду, всі секс-іграшки вилучили, а фото вирішили зберігати на диску. При цьому дівчину засудили до трьох років умовно з випробувальним терміном в один рік. Крім того, вона повинна сплатити понад 12 тисяч гривень за експертизу. Щоправда, їй повернули банківські картки та телефон.

Як раніше повідомляв УНІАН, деякі Українки, щоб допомогти українській армії, почали збирати донати за інтимні фото на популярній платформі Onlyfans. Згідно з повідомленням однієї із засновниць Теронліфансу, станом на 27 березня таким чином вдалося залучити понад 5 мільйонів гривень.

Крім того, сміливих дівчат підтримала українська співачка Злата Огневич.

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