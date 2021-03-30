У США чоловіку вдалось затримати гвалтівника вібратором / instagram.com/crimescenecleaning
Мешканцю штату Теннессі вдалось затримати нападника за допомогою секс-іграшки своєї сусідки.
Про це в Instagram повідомила місцева клінінгова фірма.
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Подія сталась посеред ночі. До американки через вікно ввірвався скривавлений невідомий чоловік. Жінка у відповідь закричала, і це почули мешканці будинку.
Хлопець її сусідки побіг до кімнати й схопив найближчий і найдоступніший предмет, який виявився вібратором. Однак американцю вдалось секс-іграшкою затримати нападника до приїзду копів.
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