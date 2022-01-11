Вони гналися за Снорлаксом.

У Лос-Анджелесі звільнили двох поліцейських, які проігнорували повідомлення про пограбування заради упіймання персонажа з гри Pokémon Go.

Про це пише The Guardian.

Інцидент стався у квітні 2017 року, але подробиці стали відомі тільки минулого тижня, коли екс-поліцейським відмовили в апеляції.

Згідно з судовими документами, Луї Лозано і Еріка Мітчелла звільнили за те, що вони проігнорували дзвінок про пограбування в торговому центрі, щоб спробувати зловити покемонів Снорлакса і Тогетіка.

Читайте такожУ Британії енергокомпанія порадила людям "пригорнутися до кота", щоб не змерзнутиЧерез кілька хвилин після того, як офіцерів попросили відреагувати на виклик, "офіцер Мітчелл попередив Лозано, що Снорлакс "тільки що з'явився" на одній з вулиць.

За даними суду, вони вирушили на виклик тільки після упіймання двох покемонів.

У суді офіцери заперечували, що грали в Pokémon Go на роботі. За їхніми словами, на запис потрапило обговорення гри, а не "ловля" покемонів.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області начальник Управління стратегічних розслідувань попався на п'яному водінні.

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