Черговий дивний баг, який привів до забавної ситуації.

В іграх нерідко зустрічаються дивні баги, які впливають на користувачів. І чим більше проект, тим частіше їх можна побачити. GTA Online в цьому плані теж не ідеал, і часом багатокористувацька пісочниця Rockstar Games дивує самими різношерстими помилками. До них відноситься і недавня подія з автомобілем, який раптово "ожив".

Про баг повідав користувач форуму Reddit під псевдонімом Ardietic. А в якості підтвердження своїх слів гравець опублікував ролик, де показується дивна поведінка машини. Помилку вдалося зафіксувати під час пограбування. Ardietic хотів роздобути спорткар, який знаходився всередині фури.

Користувач під'їхав на своєму автомобілі і кинув динаміт на задні двері вантажівки. Після вибуху вони відвалилися, але потім сталося щось неймовірне. Спорткар самостійно вистрибнув з фури у напрямку гравця і збив його з ніг. Персонаж Ardietic отримав пошкодження, проте зумів вижити. З якої причини сталася помилка, точно невідомо. Швидше за все, баг стосується фізики спортивного автомобіля або вантажівки.

Коротко про GTA Online

Це багатокористувацький режим для Grand Theft Auto V. Він являє собою пісочницю з безліччю активностей. Гравці вільні виконувати місії, організовувати пограбування, брати участь в гонках і так далі.

Саме завдяки GTA Online п'ята частина серії продовжує прекрасно продаватися. У серпні поточного року тираж GTA V перевищив 150 мільйонів копій, і це явно не межа.

Автор: Назар Степорук