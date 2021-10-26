Чоловікові вдалося самостійно знайти місце, де він залишив машину.

Курйозна ситуація сталася в США з туристом зі штату Колорадо. Чоловік заблукав під час походу на найвищу в штаті гору Елберт та не відповідав на дзвінки рятувальників, тому що йому дзвонили з незнайомого номера.

Про це повідомляє New York Post.

За словами рятувальників округу Лейк, чоловік пішов у похід ще вранці 18 жовтня. Того ж дня близько 20:00 надійшло повідомлення про зникнення чоловіка. Рятувальники намагалися додзвонитися до туриста, але їм цього не вдалося, тому вони пішли на пошуки загубленого чоловіка.

Читайте такожТуристи зустріли морського "монстра" під час дайвінгу в Єгипті (фото)Майже всю ніч рятувальники оглядали місця, де часто губляться туристи. На ранок наступного дня стало відомо, що турист знайшовся. З'ясувалося, що чоловік зійшов зі стежки, а свою машину знайшов тільки під ранок. Турист пояснив, що не відповідав на дзвінки, бо не знав, хто дзвонив.

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Автор: Анастасія Горбачова