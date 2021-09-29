Тварину після огляду віднесли в безпечну зону біля найближчої водойми.

Курйозна ситуація сталася в міжнародному аеропорту Токіо. Тут буквально все зупинилося через черепаху.

Про це повідомляє ТСН.

Тварину на злітно-посадковій смузі помітив один з пілотів. Він повідомив про це диспетчерам. Порятунок черепахи з небезпечної зони зайняв 15 хвилин, але через це перенесли час вильоту п'яти рейсів.

Читайте такожКіт задрімав біля стіни й став мемом у мережі (фото)Після порятунку земноводне зважили та обміряли. Черепаха важить близько двох кілограм, а довжина - 30 сантиметрів. Видимих травм у неї не знайшли, тому випустили біля найближчої водойми.

Адміністрація аеропорту не знає, як черепаха опинилася на злітно-посадковій смузі. Імовірно, вона могла приповзти з найближчої водойми.

Як раніше повідомляв УНІАН, курйозні ситуації сталися під час відбіркового матчу на Дефлімпійські ігри між збірними України та Італії в нижніх Млинах Полтавської області. Матч двічі довелося призупиняти через тварин, які вибігли на поле.

На 41-й хвилині гри на газон увірвалися дві собаки, а на 59-й хвилині на полі несподівано опинився кінь. Уболівальникам і тренерам української збірної спільними зусиллями вдалося вигнати тварин.

Автор: Анастасія Горбачова