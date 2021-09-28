Чоловіка, який не може пересуватися без свого скутера, пограбували.

В українському аеропорту "Бориспіль" пограбували 54-річного американця, який важить понад 180 кілограмів та не може самостійно пересуватися. Тепер він вимушено живе у терміналі летовища, хоча має можливість повернутися на батьківщину.

Чому американець живе у терміналі "Борисполя" та що з ним трапилося, повідомляється у сюжеті "ТСН".

Так, чоловік на ім'я Нейдер живе у терміналі аеропорту в "Борисполі" майже місяць. Він спить на стільцях зали очікування та миється у туалетах, під кранами. Американець прилетів в Україну подорожувати. Він часто відвідує інші країни, на це чоловік витрачає свою пенсію за за інвалідністю. У туриста проблеми із серцем, він важить понад 180 кг, тому пересувається на скутері.

Читайте такожСказали, що знайшли під мостом: у Кропивницькому молода пара відмовилась від новонародженої донькиЗлодії поцупили у американця усі його заощадження - понад 9 тисяч доларів. Тепер він вимушене живе у терміналі, бо хоче продовжити подорожувати, але не має на це грошей. Вже 1 жовтня чоловік отримає пенсію (700 доларів) та нарешті вирушить до Польщі або Чехії, саме у ці країни він планує полетіти.

"Американське посольство купує мені безкоштовний квиток і я можу летіти до Америки, але я не хочу туди", - розповів чоловік.

У терміналі американець почувається в безпеці, поліція його навіть оберігає.

"Громадяни на нього не скаржаться, так само як і працівники аеропорту. Законних підстав, щоб його вивести на вулицю немає", - розповіли правоохоронці.

Американець швидко пристосувався до життя у терміналі. Він навчився митися у туалеті, хоча спочатку за це його сварили прибиральниці. Тепер чоловік завжди прибирає за собою, якщо розливає воду чи шампунь під час миття під краном. Чоловіка "підгодовують" у кафе аеропорту, працівники закладів його вже знають.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що літак з російськими туристами зіткнувся зі зграєю орлів, двигун випустив стовп полум'я. Все це потрапило на відео.

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Автор: Поліна Кузенко