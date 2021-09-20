Якщо хлопець каже, що сидить з сестрою - співробітники поліції вимагають паспорта та свідоцтва про народження.

В столиці Туркменістану Ашхабаді хлопцям і дівчатам заборонили разом сидіти на лавках.

Поліцейські почали проводити в парках відповідні рейди, повідомляє Радіо Азатлик.

"У поле зору поліції в першу чергу потрапляють молоді люди протилежної статі. Пара, що сидить разом, у співробітників поліції викликає підозри. Якщо на лавці хлопець з дівчиною, до них неодмінно підходить співробітник поліції і забороняє сидіти разом", - йдеться в повідомленні.

Якщо хлопець каже, що сидить з сестрою - співробітники поліції вимагають паспорта та свідоцтва про народження.

"Якщо відповідь - однокурсниця, в такому випадку затриманих ведуть в поліцейську дільницю для розгляду. У дільниці телефонують до навчального закладу для з'ясування особи та оповіщення батьків студентів. До відома ставлять керівництво університету", - зазначають журналісти.

При цьому хлопець з хлопцем або дівчина з дівчиною не викликають питань у поліції.

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Які ще заборони ввели в Туркменістані

Тиждень тому в Ашхабаді поліція почала зупиняти чоловіків і жінок в шортах. Затримані отримували попередження від поліцейських. При цьому співробітники правоохоронних органів причин своїх дій не пояснювали.

Раніше стало відомо, що в Туркменістані підключають інтернет тільки тим, хто поклявся на Корані не користуватися VPN.

Автор: Денис Прядко